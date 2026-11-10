Un niño de 8 años tomó lavandina y fue salvado por policías de Santa Lucía

En las primeras horas de la jornada se registró un dramático episodio en el departamento Santa Lucía cuando un niño fue auxiliado de urgencia tras ingerir una sustancia tóxica. Los agentes policiales Muñoz Leandro y Flores Nicolás realizaban recorridas de prevención por la intersección de calle Avellaneda y Rivadavia cuando advirtieron la marcha a gran velocidad de una motocicleta de 110 cc de color azul.

En el vehículo viajaba la vecina María Margarita Celi Galleguillo de 40 años junto a su hijo Joel Isaías Galleguillo de 8 años de edad. La madre desesperada pedía ayuda debido a que el menor se encontraba desvanecido sobre la movilidad.

La progenitora con domicilio en calle Unión número 1877 de la Villa Marini explicó a las autoridades presentes que el menor había ingerido lavandina minutos antes en la vivienda familiar.

Ante el desconocimiento de la cantidad exacta consumida y la gravedad del cuadro de salud del pequeño, los uniformados actuaron de inmediato sin esperar una ambulancia. El oficial de la fuerza tomó en brazos a la víctima para su contención directa y decidieron trasladarlo velozmente con rumbo al centro médico estatal para asegurar su atención adecuada.

El operativo de auxilio culminó con el arribo al Hospital Dr. Guillermo Rawson donde el personal sanitario tomó intervención inmediata. El menor fue ingresado por el sector de pediatría y asistido de urgencia por la profesional médica Hernández María.

En tanto el otro efectivo policial se encargó de brindar contención a la madre durante el difícil momento atravesado en la guardia. Los médicos del nosocomio evaluaron el estado del paciente para estabilizarlo tras la ingesta del químico doméstico.