Un niño de Pocito está grave tras quemarse con agua hirviendo de un carro panchero

Un dramático episodio doméstico acontecido en Pocito mantiene en vilo a una familia y a la comunidad sanjuanina, luego de que un niño de 5 años sufriera heridas de extrema gravedad en medio de un accidente con agua a elevadas temperaturas. El hecho movilizó a los servicios de emergencia de la provincia durante la madrugada, derivando en el traslado urgente del menor hacia el centro asistencial de referencia de la capital.

La intervención de las fuerzas de seguridad comenzó formalmente a las 00:30 horas, momento en que el servicio de guardia del Hospital Marcial Quiroga reportó el ingreso de un paciente pediátrico con severas lesiones cutáneas provocadas por líquido caliente. Dada la profunda complejidad de las quemaduras y el riesgo general para su salud, los profesionales médicos determinaron la derivación inmediata bajo protocolo de código rojo hacia el Hospital Rawson.

En el marco de las primeras actuaciones para esclarecer lo sucedido, efectivos de la policía mantuvieron contacto con la madre del menor, una mujer de 32 años identificada como Jimena Parra. Durante la entrevista con las autoridades, la progenitora detalló las circunstancias en las que se desencadenó el hecho dentro del inmueble familiar durante la noche del 9 de septiembre.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por la mujer a los investigadores, ella se encontraba realizando labores operativas en un puesto de panchos que funciona en su propia vivienda. En un lapso de descuido, la madre fue alertada por los gritos de su hijo y, al acudir de inmediato a su auxilio, constató que la estructura del carro panchero había ceditas o colapsado, provocando el vuelco completo sobre el cuerpo del pequeño del agua hirviendo contenida en la bacha del equipamiento.

Los reportes emitidos por el personal sanitario del nosocomio confirmaron que el paciente ingresó con el 40% de su superficie corporal comprometida por la acción del calor. Las fuentes profesionales diagnosticaron el cuadro médico general como extremadamente delicado, indicando que el niño permanece internado en la unidad de Terapia Intensiva bajo estricto control y monitoreo permanente.

La investigación del suceso quedó a cargo del personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna, trabajando bajo las directivas judiciales dispuestas por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, pertenecientes a la UFI Delitos Especiales. Las autoridades prosiguen con las diligencias legales pertinentes para determinar con precisión la mecánica de lo acontecido, manteniéndose como principal hipótesis la ocurrencia de un siniestro de carácter doméstico.