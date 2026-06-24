Un niño de 6 años se encuentra internado en el Hospital Rawson luego de haber sido embestido por un automóvil en el departamento San Martín. El hecho ocurrió cuando el pequeño salió corriendo de su vivienda y fue impactado por un rodado en la intersección de calles Divisoria y San Isidro.

Según informaron fuentes del caso, el vehículo involucrado es un automóvil marca Renault, cuyo conductor detuvo su marcha inmediatamente tras advertir lo sucedido y colaboró con la asistencia del menor.

Tras el impacto, el niño fue auxiliado en primera instancia por sus familiares en el lugar del siniestro, junto al conductor del vehículo. Posteriormente, fue trasladado al hospital departamental para recibir atención médica inicial.

Debido a la necesidad de realizar estudios más complejos y una evaluación más exhaustiva de su estado de salud, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Rawson, donde permanece internado bajo observación.

En el hecho tomó intervención personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

En ese marco, al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia y se le tomó declaración sobre lo ocurrido. Asimismo, testigos presenciales brindaron su testimonio para contribuir al esclarecimiento del hecho.