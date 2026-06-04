Un niño de 11 años resultó herido tras recibir diez impactos de perdigones cuando se dirigía a la escuela junto a su hermano en la ciudad de Córdoba. El hecho generó conmoción entre vecinos y familiares, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del ataque.

Según denunciaron sus familiares, el episodio ocurrió durante la mañana, cuando el menor caminaba hacia el establecimiento educativo. De manera repentina, comenzaron a impactarle perdigones en distintas partes del cuerpo, lo que le provocó lesiones y un profundo estado de shock. La víctima debió recibir asistencia médica, aunque se encuentra fuera de peligro.

La madre del niño relató la desesperación que vivió al enterarse de lo sucedido y aseguró que, al verlo herido, creyó que lo habían matado. El testimonio refleja el impacto emocional que generó el episodio en toda la familia.

Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto responsable de los disparos. De acuerdo con las primeras actuaciones, se habría utilizado un arma de aire comprimido, aunque los peritajes intentan establecer con precisión desde dónde se efectuaron los disparos y en qué contexto ocurrió el ataque.

Los investigadores trabajan además para determinar si el hecho fue intencional o si se trató de una conducta imprudente. La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza las responsabilidades penales correspondientes.

El caso reavivó la preocupación por el uso indebido de armas de aire comprimido y por los riesgos que representan cuando son manipuladas sin control. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la seguridad de los niños que diariamente transitan hacia los establecimientos educativos.

Mientras tanto, el menor continúa recuperándose de las lesiones sufridas y permanece acompañado por su familia, que reclama el esclarecimiento total de lo ocurrido y medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.