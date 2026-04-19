Un niño jugaba en su casa y encontró enterrado el cadáver de su mamá

La comunidad de Claypole se encuentra conmocionada tras el descubrimiento realizado por un niño de doce años en una vivienda local. El menor localizó el cuerpo de su madre sepultado en el fondo de la propiedad perteneciente a la pareja de la mujer el pasado domingo 19 de abril de 2026. La víctima permanecía desaparecida desde hacía casi tres semanas, lo que había motivado la preocupación constante de su hijo.

Durante el tiempo en que la mujer estuvo ausente, el pequeño visitó el domicilio del hombre en reiteradas oportunidades para preguntar por el paradero de su madre. En esos encuentros, el principal sospechoso le aseguró de manera insistente "que ella no se encontraba en el lugar" e incluso llegó a decirle "que no la volvería a ver". Estas respuestas, sumadas a la observación de tierra removida en el terreno, despertaron las sospechas del niño.

Ante la falta de respuestas claras, el chico regresó por sus propios medios a la casa y comenzó a excavar en el sector del patio que le resultaba dudoso. En ese momento, halló parte de los restos de su progenitora y confirmó el trágico desenlace. De inmediato, los familiares dieron aviso a las autoridades policiales para que preservaran el sitio del hallazgo.

La Justicia inició un operativo de búsqueda para localizar a la pareja de la mujer fallecida, quien se convirtió en el principal apuntado por el crimen. La brutalidad del hecho y la determinación del hijo para encontrar la verdad marcaron una investigación que comenzó en medio del dolor y la incertidumbre.