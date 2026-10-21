La muerte de un niño de 10 años por una infección causada por la llamada ameba “comecerebros” generó preocupación en Catamarca y derivó en una investigación sanitaria para establecer dónde se produjo la exposición. En ese contexto, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del complejo de las Termas de Fiambalá, mientras avanzan los análisis para determinar si existe algún vínculo con el caso.

El diagnóstico de meningoencefalitis amebiana primaria fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán), mediante estudios de biología molecular realizados sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo.

El niño había sido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde los especialistas en Infectología sospecharon la enfermedad. La confirmación permitió avanzar con las medidas preventivas y las tareas epidemiológicas para reconstruir los posibles lugares de exposición.

Analizan muestras de agua y superficies

El Ministerio de Salud de Catamarca inició una investigación para reconstruir las actividades del menor durante los 12 días previos al comienzo de los síntomas, un período que coincide con el intervalo de incubación de la infección.

Los equipos técnicos recolectaron muestras de agua y superficies en distintos lugares que el niño habría visitado, a partir de la información aportada por sus familiares y personas cercanas. Los resultados permitirán evaluar los posibles escenarios de exposición.

Por el momento, no se confirmó que el contagio haya ocurrido en las Termas de Fiambalá ni se estableció cuál fue la fuente de la infección. Los análisis continúan en proceso y serán evaluados junto con la investigación epidemiológica.

Cómo se transmite la ameba comecerebros

La Naegleria fowleri es un microorganismo de vida libre que puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes. La infección se produce cuando el agua contaminada ingresa por la nariz y el microorganismo alcanza el sistema nervioso central.

La enfermedad no se transmite de persona a persona ni se contrae por beber agua contaminada. Por ese motivo, las autoridades sanitarias señalaron que no existe riesgo de contagio para los familiares, convivientes o el personal de salud que estuvo en contacto con el niño.

Mientras se esperan los resultados de los estudios, la investigación busca identificar el posible origen de la exposición y determinar si existe algún vínculo con las aguas termales. Hasta el momento, el episodio es considerado aislado y no se informaron otros casos asociados.