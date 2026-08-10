Mientras muchos padres buscan reducir el tiempo que sus hijos pasan frente a una pantalla, en una casa sanjuanina ocurrió lo contrario: la tecnología dejó de ser un motivo de discusión para convertirse en el proyecto que más los unió.

Lautaro Sánchez tiene 11 años y, junto a su papá Marcelo, creó Cazafaltas, un videojuego pensado para que chicos y grandes mejoren su ortografía de manera divertida. Lo que comenzó como una solución para una dificultad escolar terminó transformándose en una aplicación que ya suma usuarios de distintas provincias y proyecta competencias entre escuelas. En el programa Yo Te Invito, de HUARPE TV, padre e hijo compartieron cómo nació el proyecto.

Todo empezó por las faltas de ortografía

Lautaro tenía dificultades con la ortografía y las tareas tradicionales no lograban motivarlo. “Me era muy aburrido escribir renglón tras renglón una palabra para aprenderla”, recordó. Entonces apareció una pregunta: ¿Y si aprender podía parecerse más a jugar que a estudiar?

Marcelo le propuso crear un videojuego. Lautaro aportaría las ideas y él intentaría convertirlas en realidad.

“Él me decía cómo quería que fuera y yo iba programando. También íbamos agregando ideas entre los dos”, contó Marcelo, quien tiene conocimientos de programación adquiridos desde chico, aunque no trabaja como programador.

Los primeros bocetos surgieron en un pizarrón y después pasaron a la computadora.

Aprender jugando

Cazafaltas propone desafíos ortográficos basados en contenidos escolares. Los jugadores deben completar palabras, identificar cuál está mal escrita o elegir la opción correcta antes de que termine el tiempo.

A medida que avanzan, obtienen estrellas y monedas virtuales para personalizar a la mascota del juego. La idea es reemplazar la repetición de palabras por la motivación de superar niveles.

Así es el diseño interno de la aplicación una vez iniciada.

“Empezamos usando las palabras que le daban en la escuela y aquellas con las que él tenía más dificultades. Después fuimos agregando muchas más”, explicó Marcelo.

También incorporaron un “modo tortuga” para quienes necesitan más tiempo para responder.

De un juego familiar a cientos de usuarios

Al comenzar el proyecto, ninguno imaginaba que el juego saldría del ámbito familiar. “Yo pensaba que era solo para mí”, reconoció Lautaro.

Sin embargo, pocos días después del lanzamiento registraron, en apenas dos horas, un pico de 162 personas jugando, impulsado solo por recomendaciones a través de WhatsApp.

“Nos sorprendió muchísimo porque nunca hicimos publicidad”, contó Marcelo.

Desde entonces recibieron comentarios de docentes y familias de San Juan, La Rioja y Buenos Aires.

Una pantalla que los acercó

Más allá del videojuego, el proyecto también fortaleció el vínculo entre padre e hijo. Durante meses compartieron horas diseñando personajes, niveles y nuevas formas de aprender.

Para Marcelo, la experiencia también tuvo un componente emocional, al recordar los momentos que compartía con su propio padre frente a una computadora.

“Lo que más me gusta es compartir esto con mi hijo. Me hace recordar cuando yo estaba con mi papá y eso me llena de emoción”, expresó.

Así, la pantalla terminó convirtiéndose en un espacio compartido entre generaciones.

El próximo desafío: competir entre escuelas

Padre e hijo ya trabajan en nuevas funciones. Una de las principales será un sistema de torneos que permitirá enfrentar cursos o escuelas de distintas provincias para ver quién comete menos errores de ortografía.

También desarrollaron Caza Letras, una versión para niños que están comenzando a leer y escribir, y analizan sumar contenidos de Matemática a partir de pedidos de las familias.

¿Querés probar Cazafaltas?

El videojuego es gratuito y se puede jugar desde el celular o la computadora. Está pensado para que chicos y grandes practiquen ortografía de una forma divertida, superando niveles y ganando recompensas para personalizar a la mascota del juego.

Ingresá en: cazafaltas.coti.com.ar