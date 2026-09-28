Una avalancha golpeó el campamento base del pico Himlung, en Nepal, y dejó al menos cuatro personas muertas y otras 12 desaparecidas. El alud ocurrió el domingo en una zona de alta montaña y sepultó las instalaciones donde se encontraban trabajadores y guías que preparaban la llegada de expediciones para la temporada de ascensos.

El Himlung alcanza los 7.126 metros de altura y está ubicado en la región de Manang, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet. La avalancha ocurrió en medio de condiciones meteorológicas adversas que complicaron el acceso de los equipos de emergencia.

Las autoridades de montañismo nepalíes confirmaron que cuatro cuerpos fueron recuperados e identificados. Dos de ellos fueron encontrados durante el domingo, mientras que otros dos aparecieron durante la jornada del lunes. Las víctimas fueron identificadas como Birendra Gurung, Ghanshyam Rai, Chhebi Bhote y Pasang Bhote.

Continúa la búsqueda de los desaparecidos

El operativo de rescate permanece activo para intentar localizar a las 12 personas que todavía no fueron encontradas. Se trata de trabajadores y guías que se encontraban en el sector cuando se produjo la avalancha.

Un equipo de búsqueda liderado por el alpinista Mingma G. Sherpa fue trasladado hasta el campamento base para participar de las tareas. También intervienen integrantes de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal y otros equipos especializados.

Las tareas se desarrollan bajo condiciones complejas debido al clima y a la acumulación de nieve. Los rescatistas deben avanzar en un terreno de alta montaña mientras persiste el riesgo asociado a las condiciones meteorológicas.

Según reportes de las autoridades locales, durante el fin de semana también se registraron inundaciones y deslizamientos de tierra en el distrito de Manang como consecuencia de las fuertes lluvias. El Gobierno había emitido advertencias por mal tiempo para distintas regiones de Nepal.

El alud ocurrió durante la preparación de una expedición

Las personas afectadas se encontraban en el campamento base antes del inicio de una nueva etapa de ascensos al Himlung. El personal nepalí preparaba las instalaciones, las rutas y los elementos necesarios para recibir a montañistas extranjeros durante la temporada de otoño.

La tragedia se suma a una serie de fenómenos meteorológicos que afectan al país. La agencia nacional de gestión de desastres informó que otras 21 personas murieron y cinco permanecen desaparecidas por inundaciones y deslizamientos registrados en diferentes puntos de Nepal entre el jueves y el domingo.

El país todavía se encuentra afectado por las consecuencias de las inundaciones de agosto, que dejaron más de 1.400 muertos y miles de desaparecidos, según los últimos reportes citados por la agencia Associated Press.

Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen la búsqueda en el Himlung para intentar encontrar a las 12 personas que continúan desaparecidas tras el alud.