Un equipo internacional de científicos identificó en Bolivia una nueva especie de gato silvestre, la primera de la familia de los felinos descrita como completamente nueva para la ciencia en más de un siglo. El animal fue bautizado Leopardus tilcayo y habita los bosques nublados de los Yungas, sobre la vertiente oriental de los Andes.

El hallazgo fue confirmado mediante estudios genómicos que compararon muestras modernas con material conservado durante décadas en museos. Los investigadores analizaron los genomas completos de 38 ejemplares del género Leopardus y determinaron que el tilcayo se separó evolutivamente de sus parientes más cercanos hace aproximadamente 1,4 millones de años.

El ejemplar de referencia es un macho de unos 10 años que actualmente permanece bajo cuidado en el refugio de fauna Senda Verde, en Bolivia. Había sido encontrado cuando era cachorro por una familia local, que inicialmente creyó que se trataba de un gato doméstico.

Cómo es el nuevo gato tilcayo

El Leopardus tilcayo es considerablemente más pequeño que un gato doméstico promedio. Mide cerca de 46 centímetros desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa alrededor de 1,4 kilos.

Entre sus características se destacan las manchas en forma de rosetas de mayor tamaño, una cola delgada y determinadas diferencias en el rostro y las orejas respecto de otras especies conocidas como oncillas o gatos tigre.

Esas particularidades fueron las que inicialmente llamaron la atención de la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz. Al comparar fotografías del ejemplar con las descripciones disponibles, detectó diferencias que luego llevaron al equipo a profundizar los estudios genéticos.

Un descubrimiento que modificó el árbol familiar

La investigación no solamente permitió describir al tilcayo. Los análisis demostraron que los felinos que durante años fueron agrupados dentro de Leopardus tigrinus representan en realidad un complejo formado por al menos cinco especies distintas.

El trabajo también permitió revisar la clasificación de Leopardus guttulus, Leopardus emiliae y Leopardus pardinoides, además de reconocer una nueva subespecie de los Yungas peruanos denominada Leopardus tigrinus antisuyo.

La secuenciación del ADN de ejemplares históricos conservados en museos de Estados Unidos y Europa fue fundamental. Ese procedimiento permitió comparar poblaciones actuales con animales recolectados décadas atrás y reconstruir con mayor precisión sus relaciones evolutivas.

El origen de un nombre conservado por generaciones

Los científicos eligieron el nombre Leopardus tilcayo en reconocimiento a las comunidades de la región, que ya utilizaban la palabra “tilcayo” para referirse a estos pequeños felinos mucho antes de su reconocimiento científico.

Por ahora, los investigadores saben que la especie habita los Yungas bolivianos, pero todavía quedan numerosas incógnitas sobre su distribución exacta, alimentación, reproducción y cantidad de ejemplares en estado silvestre.

El descubrimiento abre así una nueva etapa para estudiar y proteger a un animal que era conocido desde hacía generaciones por los habitantes de la zona, pero que recién ahora obtuvo un lugar propio dentro de la clasificación científica de los felinos.