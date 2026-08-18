Un nuevo terremoto de 4.8 en Granada, España, y varias réplicas de hasta 4.2

La provincia de Granada vivió una mañana de gran tensión este 18 de agosto tras registrarse un sismo de magnitud 4.7 que afectó diversas zonas urbanas. El movimiento telúrico ocurrió a las 10:37 horas (horario de España) con epicentro en el municipio de Gójar y se sintió con fuerza en el área metropolitana. Según confirmó la Junta de Andalucía, el balance inicial es de tres personas con lesiones de carácter leve.

El impacto visual en las calles granadinas es evidente con árboles caídos y vehículos destrozados, especialmente en puntos como la avenida Cervantes. Ante la situación, las autoridades decidieron desalojar el monumento de la Alhambra de forma preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, manifestó que "De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima prudencia" para pedir cautela a la población.

La inquietud se extendió rápidamente por los centros de trabajo y oficinas, donde muchos empleados optaron por salir a la vía pública. Elena, una joven de 23 años que se encontraba trabajando en el momento del suceso, describió el ambiente de tensión al explicar que "Están todos asustadísimos" tras percibir el fuerte temblor. Muchas empresas han seguido protocolos de seguridad para desplazar a su personal a lugares protegidos.

Este nuevo episodio ocurre apenas unos días después del terremoto de 5.2 registrado el pasado 15 de agosto, que ya había dejado grietas y desprendimientos en edificios históricos como la Iglesia de la Magdalena, la torre de San Miguel Bajo y el Monasterio de Santa Isabel la Real.

En aquella ocasión se recibieron más de 200 llamadas de emergencia en cinco comunidades autónomas. Tras el evento principal de hoy, se han sucedido varias réplicas, destacando sismos de 2.8 en Alhendín, 2.6 en Las Gabias, 4.0 en Churriana de la Vega a las 10:53 y otra de 4.2 una hora después. En total, los servicios de emergencia y el Instituto Geográfico Nacional mantienen el seguimiento constante tras contabilizar cerca de 40 réplicas recientes en la región.