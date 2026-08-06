Un paciente atacó a una enfermera y le clavó una tijera en el cuello

Una enfermera de 36 años fue atacada con una tijera por un paciente internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, en un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este miércoles.

La mujer se encontraba preparando el carro de enfermería para iniciar sus recorridas habituales cuando fue sorprendida por detrás por el paciente, quien la atacó con una tijera y le provocó una herida punzocortante en la zona del cuello y el omóplato.

El episodio generó conmoción entre los trabajadores del hospital y requirió una rápida intervención del personal presente en el lugar.

Sus compañeros redujeron al agresor

Luego del ataque, otros trabajadores advirtieron lo que estaba ocurriendo e intervinieron inmediatamente.

Los compañeros de la enfermera redujeron al paciente y lograron quitarle la tijera que sostenía en una de sus manos, evitando que continuara con la agresión.

La mujer recibió asistencia médica en el propio hospital. Los profesionales que la atendieron constataron que no presentaba riesgo de vida y permanece fuera de peligro.

El paciente había sido internado por una autolesión

Según informaron fuentes oficiales citadas por Ahora Mar del Plata, el hombre había sido internado desde el domingo en otro centro médico luego de protagonizar un episodio de autolesión mediante el uso del fuego.

El martes por la noche fue trasladado al HIGA, donde permanecía internado al momento del ataque.

De acuerdo con la información aportada por las mismas fuentes, el paciente tendría antecedentes vinculados a problemas de salud mental.

La causa quedó en manos de la Justicia

El episodio derivó en la apertura de una causa judicial caratulada como lesiones leves.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1, encabezada por la fiscal Florencia Salas, quien dispuso la notificación del imputado.

Mientras tanto, continúan las diligencias para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque dentro del hospital y establecer las circunstancias que rodearon la agresión a la trabajadora de salud.