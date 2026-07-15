Del primer tiempo y en el parcial del segundo, Argentina pierde contra Inglaterra con el marcador 1 a 0 en contra. Pero los jugadores argentinos no pierden la templanza y disputan todas las pelotas ante una Inglaterra puramente defensivo.

De hecho, uno de los cruces más picantes se dio entre Jude Bellingham y Leandro Paredes. Al tener que marcarse mutuamente, el jugador de Boca derribó en varias ocasiones al del Real Madrid y viceversa, en lo que derivó en varios cruces cara a cara entre ellos. Hasta se sumó Lionel Messi, porque luego de los roces, el inglés tuvo un intercambio poco amistoso con el Diez.

Jjustamente, el otro momento picante del partido se dio con Leo como protagonista. Luego de hacer una gran jugada en la que se sacó a cinco jugadores de encima, Elliot Anderson lo bajó con una fuerte falta, lo que llevó a que los integrantes de la Scaloneta fueran a encarar al volante, quien recibió el apoyo de sus compañeros.

Una muestra de lo que se vive en el campo, solamente en el primer tiempo, hubo 17 faltas totales.

