La primera edición sudamericana de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo. El peleador uruguayo Emiliano "Toro" Nielli terminó con el rostro completamente desfigurado tras protagonizar una durísima pelea a puño limpio frente al argentino Guido "Ninja" Canetti.

El combate se desarrolló en el Antel Arena de Montevideo, ante unas 9.000 personas, y fue uno de los platos fuertes de la velada. Sin embargo, el resultado quedó opacado por el impactante estado en el que terminó Nielli tras recibir una seguidilla de golpes en la cabeza.

Un hematoma que impactó a todos

Canetti dominó gran parte del enfrentamiento con golpes precisos y contundentes. En el segundo asalto comenzó a evidenciarse el daño en el rostro del uruguayo, quien desarrolló un enorme hematoma en la frente y sobre la sien izquierda.

La inflamación fue tan pronunciada que su cara cambió completamente de aspecto, generando sorpresa tanto entre los asistentes como entre quienes siguieron el combate por televisión y redes sociales.

A pesar de las visibles lesiones, Nielli resistió de pie hasta el final del combate, demostrando una gran fortaleza física, aunque la victoria quedó en manos del argentino.

Las imágenes se hicieron virales

Finalizada la pelea, las fotografías del "Toro" con el rostro irreconocible y envuelto en la bandera de Uruguay comenzaron a multiplicarse en las redes sociales.

Las imágenes se convirtieron rápidamente en una de las postales más comentadas del evento y reflejaron la extrema exigencia del BKFC, una disciplina de boxeo a nudillo descubierto donde los peleadores combaten sin guantes y los golpes generan lesiones mucho más visibles que en el boxeo tradicional.

La velada marcó el debut histórico de la organización en Sudamérica, aunque la impactante lesión sufrida por Nielli terminó siendo el episodio que más repercusión generó tras la histórica jornada en Montevideo.