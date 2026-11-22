River se puso en ventaja ante Lanús en el estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El primer gol llegó antes de los 15 minutos, luego de un penal cometido por Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi.

La acción se produjo cuando el defensor del Granate intentó despejar una pelota dividida dentro de su propia área, pero calculó mal y golpeó en el rostro al capitán de River. Ante los reclamos del conjunto local, el árbitro Pablo Dóvalo dudó unos instantes y finalmente señaló el punto penal.

Almada se hizo cargo de la ejecución

Thiago Almada fue el encargado de ejecutar el penal y tuvo la oportunidad de abrir el marcador en una serie que se disputa a partido único. El volante ofensivo llegaba cuestionado por su presente futbolístico, pero asumió la responsabilidad y convirtió.

Con precisión, el futbolista venció al arquero visitante y estableció el 1-0 parcial para River. El gol desató el festejo de los hinchas millonarios en Núñez y le permitió al equipo tomar la delantera en el inicio del encuentro.