Un periodista contó que fue agredido por la seguridad de Tini Stoessel

Martín Salwe vivió una situación de violencia inesperada a la salida del estadio en Kansas luego del triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza. El periodista, que se encuentra cubriendo el Mundial 2026 para América TV, intentó acercarse a Tini Stoessel para obtener un saludo. Sin embargo, el personal de custodia que acompañaba a la artista intervino de manera agresiva para evitar el contacto físico y verbal.

Según relató el comunicador en el programa Infama, la situación escaló rápidamente a pesar de su actitud pacífica. Salwe describió la experiencia afirmando que "me clavaron las uñas" y agregó que "fue bastante feo, nunca vi algo parecido, fueron prepotentes".

Las imágenes obtenidas por su camarógrafo muestran el momento en que los agentes lo sacan a los empujones mientras él buscaba una declaración en medio del griterío de los fans presentes en el lugar.

El cronista aclaró que el incidente ocurrió en la calzada pública del estadio, un sitio donde es posible permanecer sin acreditación oficial. Al explicar sus intenciones, Salwe manifestó que "fuimos con respeto y solo queríamos un saludo" y detalló que "no metimos ningún micrófono, nadie insultó ni se propasó. Era un trabajo simple, registrar cómo salía Tini". Como consecuencia del forcejeo, uno de los agentes le provocó una herida visible en el pecho al clavarle las uñas.

Respecto a la procedencia de los custodios, el periodista mencionó que estas personas tenían placas de policía o pertenecían a una fuerza especial, aunque carecían de acreditación de la FIFA.

Sobre la responsabilidad de la cantante, consideró que "fue una muy mala elección. No la hago responsable a ella". Salwe también señaló que es la primera vez que atraviesa algo similar durante su cobertura mundialista y estimó que un hecho de estas características no sucedería en territorio argentino.

Ante la repercusión del hecho, el entorno familiar de la artista brindó su versión sobre lo acontecido. Mariana Muzlera, madre de Tini, conversó con la periodista Cora de Barbieri y aseguró que "Martina no tiene seguridad privada en Miami, solo cuando se mueve porque tiene shows" y aclaró que "son los del estadio la gente que acompaña el trayecto hasta el auto".

Por otro lado, Alejandro Stoessel indicó que no sabe lo que pasó porque no estaba en el lugar. A pesar del mal momento, Salwe decidió no iniciar acciones legales, aunque optó por mostrar lo ocurrido públicamente.