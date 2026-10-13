Un trabajador de prensa de CEP Streaming denunció que un futbolista de Palmira le arrojó el celular al suelo mientras realizaba la cobertura del encuentro frente a Unión. El episodio tomó repercusión luego de que el cronista publicara un fuerte descargo en redes sociales, donde cuestionó la actitud del jugador y defendió el respeto hacia quienes trabajan en la comunicación deportiva.

Según su relato, la situación comenzó cuando el ayudante de campo de Palmira le pidió que grabara un mensaje relacionado con el desempeño de la terna arbitral. En medio de esa tarea, uno de los futbolistas de la delegación habría intervenido y arrojado el teléfono al piso.

El periodista aseguró que el hecho ocurrió sin una razón que justificara esa reacción y expresó su indignación por el daño o el riesgo que implica afectar una herramienta indispensable para desarrollar su trabajo.

El descargo del trabajador de prensa

A través de sus redes sociales, el cronista remarcó que el celular es una herramienta fundamental para cumplir con sus tareas y cuestionó que una situación vinculada al partido terminara en una agresión contra él.

“Mi reacción es obvia, el celular es mi herramienta de laburo para que un payaso como este, enojado por una situación ajena a mí, se cague en algo que no solo me esfuerzo en tener, sino que mi laburo lo hago con lo que me enseñaron desde que tengo razón... RESPETO”, expresó.

Su publicación puso el foco en las condiciones en las que los periodistas deportivos realizan sus coberturas y en la necesidad de que puedan trabajar sin sufrir agresiones durante o después de los encuentros.

Sin pronunciamientos oficiales

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, las autoridades de los clubes involucrados no habían emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

El episodio reabrió el debate sobre la violencia en el fútbol y el trato hacia los trabajadores de prensa. La tensión propia de un partido, las discusiones arbitrales y los resultados deportivos no justifican agresiones contra quienes cumplen tareas periodísticas.