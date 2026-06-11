Un periodista inglés criticó a Messi: “No creo ni que sea el mejor de Argentina”

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva polémica sobre el debate del mejor futbolista de la historia volvió a instalarse en Inglaterra. El reconocido periodista y conductor británico Piers Morgan cuestionó a Lionel Messi y aseguró que ni siquiera lo considera el mejor jugador argentino de todos los tiempos.

Las declaraciones se dieron durante un programa de televisión en el que compartió debate con John Terry, quien respondió a los cuestionamientos del periodista con experiencias personales tras haber enfrentado al rosarino en varias ocasiones.

“Ni siquiera creo que Messi sea el mejor argentino”, afirmó Morgan al abrir la discusión. Para fundamentar su postura, señaló que Diego Maradona ocupa un escalón superior por lo realizado tanto con la Selección Argentina como con el Napoli.

“Fue al Napoli cuando nunca habían ganado nada y ganó la Serie A dos veces en cuatro años. Ganó la Copa del Mundo con Argentina. Maradona fue absolutamente sensacional y yo diría que mucho más físico que Messi”, sostuvo el periodista británico.

A partir de ese razonamiento, Morgan concluyó que si Maradona fue superior a Messi, entonces el actual jugador del Inter Miami tampoco puede ser considerado mejor que Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una histórica rivalidad deportiva.

Las declaraciones generaron una rápida respuesta de Terry, quien recordó los enfrentamientos que tuvo contra Messi durante su carrera profesional. El excapitán del Chelsea rechazó la idea de que el argentino no pudiera soportar el juego físico de los defensores. “Créeme, yo le he pegado, lo he jalado, le he dado golpes en los costados. Él se levanta y realmente está listo para esa lucha”, relató el exdefensor inglés.

Según Terry, las infracciones y el contacto físico no debilitaban al capitán argentino, sino que producían el efecto contrario. “Cuando lo hacés, en realidad lo picás un poco más”, explicó.

El exfutbolista también contó que con el paso de los años cambió su estrategia para enfrentar al rosarino. “Más adelante comprendí que en realidad lo que hacés es pedirle su camiseta”, bromeó, provocando las risas de Morgan durante el programa.

La discusión se produjo en medio de la previa del Mundial 2026, torneo en el que Messi volverá a liderar a la Selección Argentina y Cristiano Ronaldo buscará una nueva oportunidad con Portugal.

Más allá de la polémica, el debate entre Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo continúa generando opiniones encontradas en distintos sectores del fútbol internacional, incluso entre figuras históricas, periodistas y ex jugadores que protagonizaron distintas épocas del deporte.