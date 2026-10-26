Un periodista interrumpió su cobertura de las inundaciones para rescatar a un perro

El periodista Alejandro Pueblas protagonizó un conmovedor rescate al salvar a un perro en medio de las dramáticas inundaciones que afectan a la provincia de Chaco. El notero del canal A24 interrumpió la cobertura en vivo que realizaba en un barrio golpeado por el agua para salvar al animal que era arrastrado por la corriente.

La situación ocurrió mientras el profesional recorría las zonas anegadas mostrando la destrucción que causó el feroz temporal. Al notar que la mascota no podía salir de la corriente y estaba en un peligro extremo, decidió abandonar su trabajo periodístico por un momento para meterse al agua y rescatar al indefenso animal con sus propios brazos.

Tras ponerse a salvo junto a la mascota y ponerla en resguardo en una zona seca, el comunicador se mostró visiblemente emocionado por el momento vivido. Ante las cámaras decidió bautizar al animal en el acto y dejó un mensaje de concientización sobre la situación de la fauna en medio de esta terrible catástrofe climática.

“Vamos a ponerle Bartolo, pobrecito y cómo estos debe haber muchos, pero es una vida”, expresó con mucha emoción el cronista en plena transmisión. Sus palabras reflejaron de inmediato la importancia de brindar asistencia a los animales durante los desastres naturales que golpean a la región.

El heroico accionar del movilero se produjo en un escenario crítico para la provincia norteña, donde ya se registran más de 1000 evacuados por la subida del agua. En medio de los operativos oficiales para asistir a las familias damnificadas, la imagen del periodista deteniendo su labor profesional para salvar una vida conmovió por completo a todos los televidentes.