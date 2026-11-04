Un periodista llamó por el servicio de internet y le robaron $20.000.000

El periodista Lucas Bertero fue víctima de una millonaria estafa virtual a principios de septiembre, cuando intentó solucionar un problema con su servicio de conexión a internet desde el celular. Al buscar en su teléfono un contacto de la empresa proveedora, ingresó sin saberlo a una página web falsa de atención al cliente y creyó que dialogaba con representantes legítimos de la compañía. En cuestión de minutos, los delincuentes obtuvieron sus datos personales, accedieron a su teléfono y le robaron 20 millones de pesos.

Durante su participación en el programa La mañana con Moria, el damnificado detalló que los estafadores le ordenaron ingresar diversos códigos numéricos en su dispositivo móvil bajo la falsa promesa de restablecerle el servicio. Con la total convicción de que acataba instrucciones oficiales de la empresa, cumplió cada uno de los pasos indicados y les otorgó el acceso remoto a sus cuentas bancarias personales. En ese sentido, resumió lo ocurrido al señalar que “le vaciaron toda la cuenta” en pocos minutos.

El comunicador aclaró que el fraude no se originó mediante el hackeo o robo de su cuenta de WhatsApp, sino a través de una maniobra vinculada con la supuesta gestión técnica de su internet doméstico. Además de sustraerle todos sus ahorros disponibles, los malvivientes aprovecharon la situación para solicitar créditos a su nombre y efectuar múltiples compras comerciales. Frente a esta grave vulneración de seguridad, el caso quedó en manos de sus representantes legales Martín Leguizamón y Fernando Burlando.

Respecto al conflicto financiero, indicó que su entidad bancaria evaluó las operaciones fraudulentas y reconoció la maniobra delictiva, aunque todavía mantiene un reclamo pendiente con una billetera virtual que se negó a asumir la responsabilidad. El impacto del episodio trascendió lo económico y generó profundas consecuencias emocionales en su vida cotidiana. Sobre esto, expresó entre lágrimas que “uno se levanta para ir a laburar, para llevar a sus hijos al colegio, para vivir y en una hora y media te cambia la vida” por completo.

En los momentos más críticos posteriores al asalto informático, se quedó sin tarjetas ni acceso a su propio dinero, al punto de depender de la ayuda económica de terceros en efectivo para poder realizar compras básicas de supervivencia. Calificó estos últimos dos meses como una etapa de extrema angustia de la cual llegó a dudar si podría salir adelante. Sin embargo, indicó que transcurrido ese tiempo comenzó a transitar una lenta recuperación económica gracias a la respuesta favorable de su banco.

Mediante un comunicado difundido públicamente, recordó que el 7 de septiembre su rutina se transformó en una pesadilla y remarcó que los autores del delito no solo le robaron los fondos, sino que también le generaron deudas mediante préstamos fraudulentos. Al describir su estado anímico, confesó que “solo tenía preguntas, pánico y culpa”, además de mencionar amenazas y cuentas vacías. Finalmente, cerró su testimonio con un mensaje esperanzador al remarcar que “hoy, por suerte, estoy volviendo a mi vida” habitual.