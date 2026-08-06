Un perro atacó a un nene en Rawson: le mordió cara, pecho, espalda y pierna

Vecinos de la zona de San Miguel en Rawson manifestaron su preocupación por la presencia de un perro cruza con pitbull que ya protagonizó dos ataques violentos contra menores en poco más de un mes. El último incidente se registró cuando un niño de solo tres años fue sorprendido por el animal mientras se encontraba en el fondo de su vivienda. El menor intentaba dirigirse hacia la casa de una tía situada en el mismo terreno familiar.

De acuerdo con la información brindada por los investigadores, el can habría logrado sortear un cierre perimetral de aproximadamente un metro de altura conformado por tela romboidal y chapas.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió diversas mordeduras que afectaron su rostro, la cabeza, el pecho, la espalda y una de sus piernas. El hecho motivó una denuncia formal en la Subcomisaría Ansilta contra la propietaria del animal.

Los familiares del niño afectado aseguraron que no se trata de una situación aislada. Según indicaron, el pasado 26 de junio el primo del pequeño también resultó herido por el mismo animal.

Al referirse a la identidad del perro involucrado en ambos episodios, los allegados fueron contundentes al afirmar que "Es el mismo animal". El perro es descrito como un ejemplar marrón con manchas de distintos colores.

Ante la repetición de estos hechos y la gravedad de las lesiones sufridas por los dos menores, los habitantes del sector reclaman una respuesta inmediata de las autoridades competentes. Las familias del barrio expresaron que viven con un temor constante y exigen que se tomen medidas preventivas para evitar que se produzca un nuevo incidente que pueda derivar en consecuencias fatales.