Un joven de 22 años fue detenido durante la mañana de este domingo en el barrio Huarpe, en Pocito, cuando intentó sustraer una bicicleta de una vivienda. El sospechoso fue sorprendido mientras intentaba pasar el rodado desde el techo hacia otro hombre. El dueño de casa lo enfrentó y, con la ayuda de una vecina, logró retenerlo hasta la llegada de la Policía, en el forceje un perro lo mordió al sospechoso.

Un intento de robo en una vivienda del barrio Huarpe, en Pocito, terminó con un joven detenido y una bicicleta secuestrada. El procedimiento ocurrió este domingo 1 de noviembre, alrededor de las 7.03 de la mañana, cuando personal policial de la División Comando Radioeléctrico Sur intervino tras recibir un aviso del operador de turno del Cisem por una aprehensión civil.

Al techo de esta casa subió el ladrón para robar objetos.

El episodio se registró en la manzana C, donde el damnificado de 30 años, se encontraba descansando en la vivienda de su madre. Según relató a los efectivos, durante la mañana escuchó ruidos provenientes del techo de la propiedad, por lo que decidió salir para verificar qué sucedía.

Al observar hacia el exterior, encontró a un hombre que intentaba pasar una bicicleta a otro individuo que se encontraba sobre el techo de la vivienda. El rodado era de color negro, rodado 26 y contaba con un canasto y un portabulto.

La maniobra fue interrumpida cuando el sospechoso advirtió que los moradores lo habían descubierto. En ese momento, el individuo intentó escapar, pero Peña salió detrás de él y logró enfrentarlo. Según el informe policial, se produjo un forcejeo durante el cual el propietario le propinó golpes de puño y puntapiés, mientras solicitaba ayuda a los gritos.

Los pedidos de auxilio fueron escuchados por una vecina, de 40 años. La mujer se acercó para asistir a su vecino y colaboró para mantener retenido al sospechoso hasta que llegó el personal policial.

Los efectivos identificaron al detenido como Axel Rodrigo Tejada Garay, de 22 años, con domicilio en el barrio Huarpe. Durante el procedimiento también secuestraron la bicicleta que había sido objeto del intento de sustracción.

La intervención quedó en manos de la UFI Flagrancia. Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido a través de la Base Acusatorio, se presentó en el lugar el ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de tentativa de robo agravado por escalamiento.

El informe también consignó que el joven presentó lesiones en ambos antebrazos y en los tobillos, producto de las mordeduras del perro que pertenecía al damnificado y que intervino durante el episodio.

Ante esa situación, los policías solicitaron asistencia médica del servicio de emergencias 107. La doctora Belén Opaso examinó al detenido y realizó curaciones. Además, constató una herida cortante en uno de los antebrazos que requería sutura.

Posteriormente, el joven fue trasladado al centro de salud René Favaloro. Allí le colocaron una cinta de aproximación para cerrar la herida, debido a que el establecimiento no contaba con hilo para realizar la sutura.

De esta manera, el procedimiento que comenzó con el aviso de una aprehensión civil terminó con un joven de 22 años detenido, una bicicleta secuestrada y la intervención de la UFI Flagrancia para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.