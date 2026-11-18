Un perro murió electrocutado durante la noche del martes en el barrio Nuevo de Rincón, en Albardón, luego de tocar una pilastra de alumbrado público mientras jugaba en la vereda junto a unos niños. El episodio generó preocupación entre los vecinos, que advierten sobre el riesgo que podría representar la instalación eléctrica para las personas que transitan por la zona.

El hecho ocurrió pasadas las 22, frente al Club Rincón. Según relataron los residentes, el animal se encontraba cerca de un grupo de chicos cuando entró en contacto con la estructura y recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte en el lugar.

La situación generó conmoción entre las familias del barrio, que además de lamentar la pérdida de la mascota manifestaron su temor ante la posibilidad de que una persona, especialmente un niño, pudiera haber sufrido las consecuencias de la descarga.

La propietaria del perro expresó su indignación a través de las redes sociales y señaló que durante la jornada anterior personal municipal había realizado trabajos en la pilastra. "Ayer estuvo la Municipalidad trabajando en esa pilastra de luz. Hoy nuestro perro tocó la pilastra y murió electrocutado. La muerte de nuestro perro nos duele... pero ¿y si hubiera sido un niño?", manifestó.

A partir de lo ocurrido, los vecinos reclamaron una intervención urgente del Municipio y de la empresa responsable del suministro eléctrico. El pedido apunta a que se inspeccione la estructura, se determine por qué habría estado electrificada y se revise si existen otras instalaciones en condiciones similares.

Por el momento, la Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del episodio y establecer qué provocó la descarga eléctrica. Mientras avanza la investigación, los residentes esperan una respuesta de las autoridades para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir y ponga en peligro a quienes viven o circulan por el sector.