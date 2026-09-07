Ollie Millroy quedó atrapado dentro de un Ferrari que se incendió durante una carrera del China GT, en Shanghái. Loek Hartog detuvo su Porsche en plena competencia, se acercó al vehículo en llamas y logró sacar al británico antes de que el fuego avanzara. Desde el hospital, Millroy agradeció el rescate y aseguró que le debe la vida.

El accidente que desató el incendio

El dramático episodio ocurrió durante la primera carrera del China GT, disputada en el Circuito Internacional de Shanghái. Cerca de los 20 minutos de competencia, un choque múltiple provocó que el Ferrari de Ollie Millroy recibiera un fuerte impacto lateral y comenzara a incendiarse. La competencia debió ser detenida con bandera roja.

La secuencia comenzó cuando Neil Verhagen perdió el control de su BMW después de pisar el césped húmedo y terminó impactando contra el Ferrari de David Chen. En medio del accidente, el auto de Millroy también recibió un fuerte golpe y quedó envuelto en llamas.

Hartog frenó y corrió hacia el auto

Loek Hartog, que circulaba cerca del lugar a bordo de un Porsche, fue uno de los primeros pilotos en detenerse. Al advertir que Millroy continuaba dentro del Ferrari, bajó de su vehículo y se acercó al auto pese al fuego y al intenso calor.

Primero intentó ingresar por el lado del conductor, pero no pudo hacerlo. Entonces rodeó el vehículo, consiguió abrir una de las puertas y tomó un matafuegos para combatir las llamas mientras intentaba llegar hasta su rival.

Finalmente, con ayuda de los comisarios que llegaron al lugar, Hartog logró retirar a Millroy del habitáculo. El rescate se produjo antes de que el incendio pudiera tener consecuencias todavía más graves.

Millroy quedó internado

El piloto británico fue trasladado a un hospital y permanece internado como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente. Según contó, tiene cinco costillas fracturadas, una fractura de clavícula, lesiones en una mano y un dedo, además de una contusión pulmonar.

Millroy también reveló que no recuerda lo ocurrido durante los segundos previos al accidente ni buena parte de la hora posterior.

“Te debo la vida”

Desde el hospital, el británico publicó un mensaje dedicado especialmente a Hartog y destacó que su intervención fue determinante para que pudiera sobrevivir.

“Te debo la vida por tu acto desinteresado de hoy”, escribió Millroy en sus redes sociales. También aseguró que recordará durante toda su vida el momento en que el neerlandés arriesgó su propia seguridad para sacarlo del auto.

Hartog, de 23 años, restó importancia a su accionar y explicó que actuó por instinto al ver que su rival estaba atrapado dentro del vehículo. Su gesto, sin embargo, se convirtió en uno de los momentos más impactantes del fin de semana del automovilismo internacional.