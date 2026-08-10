Un pitbull atacó salvajamente y mató a un nene de tres años

Barrio Villa La Lonja se convirtió en el escenario de un suceso doloroso este domingo por la tarde. Un niño de apenas tres años perdió la vida luego de ser atacado por un perro de raza pitbull en esa zona de la capital cordobesa. El incidente ocurrió en circunstancias que todavía están bajo análisis por parte de las autoridades judiciales y policiales de la provincia.

Tras el ataque del animal, el menor fue trasladado de urgencia hacia la Clínica Vélez Sarsfield. El equipo médico que lo recibió reportó que el pequeño presentaba lesiones de extrema gravedad en la zona del rostro y del cuello. A pesar de los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud para estabilizarlo, se constató su fallecimiento pocos minutos después de haber ingresado al centro asistencial.

Por el momento, los investigadores no han podido establecer si el perro pertenecía al círculo familiar del niño o si era propiedad de otra persona del vecindario. La causa se mantiene abierta para reconstruir los detalles del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes en este hecho que ha generado una profunda tristeza en la comunidad local.