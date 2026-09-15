Un enfermero de 24 años murió luego de ser embestido de frente por un automóvil conducido por un policía que manejaba alcoholizado en la Ruta Nacional 40, a la altura de Lavalle, Mendoza.

La víctima fue identificada como Diego Misael Dávila Oviedo, quien circulaba en una moto cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, el auto que conducía Jonathan Salvador Araujo, de 39 años, cruzó al carril contrario y lo impactó de frente.

El siniestro ocurrió este domingo, minutos antes de las 7, cerca de la escuela Abdón Abraham, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital mendocina.

Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Central. Sin embargo, Dávila Oviedo murió poco después como consecuencia de las graves heridas sufridas. Araujo recibió el alta médica este lunes.

Tenía 1,95 gramos de alcohol en sangre

Uno de los principales elementos incorporados a la investigación fue el resultado del test de alcoholemia realizado al policía. El análisis determinó que tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre.

La cifra supera ampliamente el límite permitido para conducir y fue considerada por la Fiscalía como uno de los agravantes del hecho. Además, la investigación sostiene que el efectivo invadió el carril contrario antes del impacto.

La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez imputó a Araujo por homicidio culposo agravado, mientras las pericias buscan reconstruir con precisión cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

El policía era custodio de la vicegobernadora

El caso también generó repercusión política porque Araujo presta servicios como custodio de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.

Según la información incorporada a la causa, el efectivo debía cumplir funciones de guardia en las oficinas del Estadio Malvinas Argentinas. Desde la Vicegobernación señalaron que el policía salía de la guardia al momento del hecho y esa situación también es analizada por la Justicia.

Casado expresó públicamente sus condolencias por la muerte del joven y aseguró que puso a disposición de la Justicia toda la información necesaria para esclarecer el accidente.

Además, sostuvo que la investigación debe avanzar “sin privilegios ni excepciones”. Mientras tanto, las pericias criminalísticas continúan para determinar la mecánica del choque y las responsabilidades penales del efectivo.