Un policía le salvó la vida a un bebé de dos meses que llegó con graves dificultades para respirar a la Comisaría 26ª de Chimbas. El rápido accionar del agente Nahuel Andrada permitió que el pequeño recuperara la respiración antes de ser examinado por un médico.

El episodio ocurrió cuando una pareja domiciliada en el barrio San Francisco se presentó en la dependencia policial con su hijo en brazos. Según el reporte policial, el bebé estaba morado y prácticamente no podía respirar, por lo que necesitaba asistencia inmediata.

Los primeros auxilios fueron clave

Al advertir la situación, el agente Andrada recibió al menor y comenzó a realizarle maniobras de primeros auxilios. Durante la intervención, el bebé vomitó y logró recuperar la respiración.

Minutos después se hizo presente el médico Matías Nivella, quien examinó al pequeño en la comisaría. Tras la evaluación, indicó que habría sufrido un broncoespasmo.

De acuerdo con la información policial, no fue necesario trasladar al bebé a un centro de salud.

La rápida reacción evitó una tragedia

La intervención del efectivo fue determinante para asistir al niño en un momento crítico, mientras sus padres buscaban ayuda. La actuación permitió estabilizarlo antes de la evaluación médica y evitar que la situación tuviera consecuencias más graves.