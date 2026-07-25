Un policía asistió un parto y ayudó a que un bebé naciera en Pocito

Un nacimiento inesperado ocurrió en la mañana de este sábado en Pocito. Una mujer comenzó con trabajo de parto en su domicilio del barrio Las Pampas, Sector 2, y dio a luz antes de poder ser trasladada a un centro de salud. El episodio tuvo como protagonistas a un agente de la Unidad Operativa La Rinconada y a una enfermera departamental, quienes asistieron a la mujer durante el parto y ayudaron a concretar el nacimiento del bebé en la vivienda.

La madre y el pequeño fueron trasladados al hospital.

Según informaron fuentes policiales, el agente Alex Martínez se encontraba en el lugar cuando constató que la mujer había iniciado el trabajo de parto. Ante la situación, se sumó una enfermera que también se hizo presente para brindar asistencia.

Con el nacimiento ya concretado, arribó al domicilio personal de Emergencias Médicas, que trasladó a la madre y al recién nacido hasta el Hospital Rawson para realizar los controles médicos correspondientes.

Madre y bebé están en buen estado

Una vez en el hospital, ambos fueron evaluados por los profesionales de la salud. De acuerdo con la información oficial, la madre y el bebé se encuentran en buen estado de salud.

La intervención del efectivo policial y de la enfermera permitió asistir a la mujer durante los minutos previos al nacimiento y garantizar que recibiera atención hasta la llegada del servicio médico.