Un policía chocó contra una moto y una mujer que iba con su hija fue herida

La jornada comenzó con un momento de mucha tensión en pleno corazón de la ciudad. Apenas pasadas las ocho de la mañana de este jueves cuatro de junio, la esquina de calles San Luis y Sarmiento se convirtió en el escenario de un fuerte choque entre dos motos que involucró a un efectivo de la fuerza.

El hombre, que en ese momento no estaba de servicio, manejaba una Motomel de 150 cilindradas, mientras que en el otro vehículo, de 110 cilindradas, se desplazaba una mujer que llevaba a una menor de edad hacia el colegio.

El impacto fue violento y la peor parte se la llevó una mujer que viajaba como acompañante en la moto del policía. Por los intensos dolores que sufría tras la colisión, los médicos la atendieron en el lugar y decidieron su traslado inmediato en ambulancia al Hospital Rawson. Por su parte, la mamá y la niña del rodado más pequeño también recibieron asistencia, aunque por fortuna sus lesiones no revestían gravedad.

Lo que todavía genera dudas es cómo se desencadenó el accidente, ya que existen relatos que no coinciden sobre la mecánica del hecho. El policía dio su versión y explicó que "circulaba por calle San Luis en dirección oeste y, al llegar a Sarmiento, accionó el guiño para girar hacia el sur. En ese instante, aseguró, fue impactado por la motocicleta de menor cilindrada".

Sin embargo, la conductora de la otra moto dio un testimonio muy distinto sobre lo ocurrido. Ella manifestó que "era el policía quien circulaba abierto sobre la calzada y cuando ella intentó atravesar la intersección por Sarmiento, el conductor de la Motomel habría intentado cruzarse en su trayectoria".

En el lugar trabajaron los investigadores para relevar indicios y tratar de reconstruir paso a paso la secuencia de lo que pasó. Ahora las autoridades deberán evaluar los testimonios, las pericias y cualquier otro elemento de prueba para definir las responsabilidades de este choque que alteró la calma de la mañana sanjuanina.