Un policía que se encontraba de franco de servicio detuvo a un hombre de 29 años acusado de robar un celular a mano armada en Rawson. El efectivo se dirigía a su domicilio en su moto particular cuando advirtió una persecución entre dos hombres e intervino para auxiliar a la víctima.

El episodio ocurrió a las 22.47 en la zona de calle 5 y Vidart. La intervención del uniformado permitió aprehender al sospechoso, que llevaba un cuchillo entre sus prendas, y recuperar el teléfono sustraído.

Vio la persecución y decidió intervenir

Según la información policial, el efectivo observó a un hombre que corría mientras otro lo perseguía. Al detenerse para averiguar qué sucedía, el segundo le explicó que acababan de robarle el celular.

Ante esa situación, el policía inició la persecución del presunto autor del hecho y logró alcanzarlo en la intersección de Juan de la Torre y José Córdoba. Poco después llegaron los móviles policiales para colaborar con el procedimiento.

El sospechoso fue identificado como Gómez, de 29 años, con domicilio en el barrio Buenaventura Luna, en Rawson.

Tenía un cuchillo y recuperaron el celular

Durante el palpado de urgencia, los efectivos encontraron un cuchillo entre las prendas del aprehendido. Luego realizaron un rastrillaje por la zona y hallaron el teléfono denunciado como robado en el interior de una cuneta.

Se trataba de un Samsung A04 de color azul, con una funda negra tipo libro. La víctima, un hombre de 52 años, reconoció el aparato como propio y señaló al detenido como el autor del robo.

Intervino Flagrancia

Tras la aprehensión y el recupero del teléfono, tomó intervención el Ayudante Fiscal de Flagrancia, quien dispuso iniciar el procedimiento especial correspondiente.

La causa quedó bajo el sistema de Flagrancia para avanzar con las actuaciones judiciales contra el sospechoso.