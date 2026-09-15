Un episodio violento conmocionó a Pocito este martes. Un efectivo de la casilla policial del barrio Cruce de los Andes terminó herido durante una intervención en una vivienda de Calle 13. El policía había acudido de urgencia tras recibir un llamado de alerta por un hombre que estaba agrediendo a un familiar.

Al llegar al domicilio, la situación se salió de control y el agresor reaccionó violentamente ante la presencia del uniformado. Primero le arrojó agua hirviendo y, posteriormente, sacó una cortapluma para atacar al efectivo, según informó Canal 13.

El ataque con el arma blanca

Durante el forcejeo, el atacante logró darle tres puntazos en la espalda al policía, aunque el chaleco antibalas que llevaba colocado amortiguó el impacto directo. De esta manera, la protección evitó que las heridas fueran de mayor gravedad.

Sin embargo, un cuarto puntazo alcanzó al efectivo en la zona del bajo vientre. Tras el violento episodio, el atacante finalmente fue reducido por la fuerza.

El agresor quedó a disposición de la Justicia

Luego de ser reducido, el hombre fue trasladado a la Seccional 7ª, donde quedó a disposición de la Justicia. La intervención policial se produjo luego del llamado que alertó sobre la agresión que estaba ocurriendo dentro de la vivienda.

Por su parte, el efectivo herido, cuya identidad se mantiene en reserva, recibió asistencia médica de urgencia. Según los primeros informes de salud, el policía se encuentra fuera de peligro.

El episodio quedó ahora en manos de la Justicia, mientras el efectivo continúa fuera de peligro luego de recibir atención médica por las heridas sufridas durante el ataque.