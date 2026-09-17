Un policía fue denunciado por violencia a su ex y ahora le quemó el auto a otra mujer

Un agente de la Policía de San Juan quedó imputado y en libertad con tobillera electrónica tras ser acusado de provocar el incendio del auto de una expareja en Santa Lucía. El implicado es Jorge Luis Correa, de 28 años, quien sumó una nueva causa judicial luego de un episodio ocurrido durante la madrugada del domingo 13 de septiembre.

En ese momento, la víctima permanecía en su vivienda junto a sus hijos. Cerca de las 1.10, un vecino advirtió que el Renault 12 estacionado frente al inmueble estaba envuelto en llamas y que el fuego comenzaba a propagarse hacia el techo de la casa. Los vecinos intervinieron de inmediato para controlar las llamas utilizando agua, tierra y piedras. La acción impidió males mayores, aunque el ataque dejó daños en el vehículo, en el garaje y en el frente de la propiedad.

Las pericias realizadas por el personal de Bomberos determinaron que el fuego fue iniciado de manera intencional. En la causa se incorporaron los testimonios de dos personas del vecindario, quienes aseguraron haber visto a un hombre vestido de negro alejándose del lugar en una motocicleta enduro de características similares a la que utiliza habitualmente el efectivo imputado.

La relación entre Correa y la víctima había concluido en junio, tras una cadena de conflictos. La mujer se presentó el 14 de agosto en la Dirección de Género para solicitar medidas de protección ante el hostigamiento sufrido. Según su testimonio, antes del ataque con fuego "no había recibido una notificación de la Justicia Civil respecto de ese pedido".

El agente ya registraba un antecedente penal por agresiones físicas contra otra expareja en 2024. En esa ocasión fue procesado en el fuero de Flagrancia por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, trámite que derivó en una suspensión de juicio a prueba por un año. A raíz de ese hecho, el efectivo tenía restringido el uso de su arma reglamentaria y cumplía tareas administrativas.

En esta nueva causa, la fiscal Alejandra Bazán y la ayudante fiscal Beatriz Vaca, integrantes de la UFI CAVIG, expusieron la denuncia, las fotos del vehículo, el acta policial, las declaraciones de los testigos y la incautación de un bidón con tres litros de thinner en el domicilio del sospechoso.

La Fiscalía imputó formalmente a Correa por el delito de incendio, daño y estragos. Durante la audiencia de formalización, el juez de Garantías Federico Rodríguez dictó el inicio de la investigación preparatoria por un plazo de ocho meses. El imputado recuperó la libertad, pero quedó obligado a portar una tobillera electrónica durante cuatro meses para garantizar la distancia respecto de la denunciante.