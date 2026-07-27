Un policía intentó detener al ladrón de una moto y lo mató de un disparo

Un violento episodio sacudió la tranquilidad del partido bonaerense de Malvinas Argentinas durante la jornada del domingo. Un oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba de franco se vio involucrado en un enfrentamiento armado tras ser abordado por dos delincuentes que intentaron sustraerle su motocicleta Honda Tornado. El hecho tuvo lugar en el cruce de la Ruta Nacional ocho y la calle Chile.

El efectivo de 28 años circulaba por la zona cuando fue sorprendido desde atrás por dos hombres que se desplazaban en un vehículo similar. Según los primeros datos recolectados por los investigadores, los asaltantes estaban armados y amenazaron al conductor para que entregara su rodado. La situación escaló rápidamente hacia un intercambio de disparos donde, de acuerdo a las pericias iniciales, los atacantes habrían efectuado las primeras detonaciones.

Ante el ataque, el policía utilizó su arma reglamentaria para repeler la agresión. Durante el tiroteo, su motocicleta cayó sobre el pavimento mientras uno de los sospechosos resultó herido de gravedad. El joven, de 17 años y con domicilio en José C. Paz, falleció en el sitio antes de que el personal médico pudiera asistirlo. Los registros posteriores lo identificaron con las iniciales B. L. M.

En la escena del crimen, los peritos secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre nueve milímetros que portaba el adolescente fallecido. Se constató que el armamento no poseía pedido de secuestro previo. Por disposición de la justicia, también se incautó preventivamente el arma del policía para realizar los análisis balísticos necesarios para la causa.

El segundo delincuente involucrado logró escapar del lugar a bordo de la moto utilizada para el asalto. Los reportes indican que huyó con heridas en dirección a la Ruta Provincial 197. Actualmente, la Unidad Fiscal de Instrucción 18 de Malvinas Argentinas encabeza las tareas para dar con el prófugo y reconstruir la secuencia completa de lo sucedido.