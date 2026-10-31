Un policía que se encontraba franco de servicio mató a un presunto motochorro durante un intento de robo ocurrido este sábado 31 de octubre en La Plata, provincia de Buenos Aires. Según la reconstrucción inicial, el efectivo fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en una motocicleta y uno de ellos le disparó. El agente respondió con su arma reglamentaria y abatió al sospechoso, mientras que su cómplice logró escapar y es intensamente buscada.

El episodio se registró durante la mañana en la localidad de Altos de San Lorenzo, cerca del límite con Barrio Aeropuerto, específicamente en la zona de calle 606, entre 14 y 15. El enfrentamiento generó un importante despliegue policial y la intervención de los investigadores judiciales.

Cómo fue el enfrentamiento entre el policía y los motochorros

De acuerdo con las primeras informaciones, el efectivo se encontraba fuera de servicio cuando fue sorprendido por un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta.

En esas circunstancias, el acompañante habría extraído un arma de fuego y disparado contra el policía con intenciones de concretar el asalto. Sin embargo, el proyectil no alcanzó al agente, quien resultó ileso.

Ante el ataque, el efectivo utilizó su arma reglamentaria y efectuó disparos contra el sospechoso, que cayó herido y murió en el lugar.

La mujer que conducía la motocicleta logró escapar inmediatamente después del enfrentamiento. Según las primeras averiguaciones, también se habría llevado el arma que utilizó su compañero durante el intento de robo.

Por este motivo, los investigadores buscan establecer su paradero y recuperar la pistola, considerada un elemento fundamental para reconstruir la secuencia del hecho.

El delincuente había salido de prisión en julio

Las fuentes judiciales identificaron al fallecido por las iniciales A.M.A.C., un hombre que contaba con antecedentes penales y que había recuperado la libertad el pasado 28 de julio.

Según la información incorporada al expediente, el sospechoso había permanecido detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 35 de Magdalena y registraba antecedentes por una tentativa de robo cometida en 2022.

Además, sobre él pesaba una orden de captura vigente desde el martes 27 de octubre, en el marco de una investigación por robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda.

Esa causa se encontraba bajo intervención del Juzgado de Garantías N.º 3 de La Plata.

Los antecedentes del fallecido forman parte de la información incorporada a la investigación, aunque las autoridades deberán determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento que terminó con su muerte.

Buscan a la mujer que escapó después del tiroteo

La presunta cómplice fue identificada con las iniciales P.A.C. y también cuenta con antecedentes judiciales.

Según las fuentes consultadas, la mujer registra expedientes por estafa y falso testimonio desde 2020, además de distintas medidas judiciales pendientes.

Entre ellas figura una orden de captura vigente desde marzo de 2025 por tentativa de estafa.

También registra una restricción perimetral dictada en febrero de este año por una causa de atentado contra la autoridad y un pedido de paradero activo desde el 14 de julio, vinculado con una investigación por robo agravado que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 15 de Cañuelas.

La búsqueda se concentra ahora en localizar a la sospechosa y determinar qué ocurrió con el arma que habría utilizado el hombre fallecido.

La Justicia investiga cómo ocurrió el tiroteo

La causa quedó en manos del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de La Plata.

Durante la tarde del sábado, personal de Policía Científica continuaba trabajando en la escena para recolectar elementos que permitan reconstruir el enfrentamiento.

Entre las medidas pendientes se encuentran los análisis balísticos de las armas involucradas y la reconstrucción de los movimientos de los participantes.

Además, los investigadores deberán determinar si corresponde adoptar alguna medida procesal respecto del efectivo que intervino en el episodio.

La investigación continúa abierta y busca esclarecer las circunstancias del intento de robo, mientras las autoridades trabajan para localizar a la mujer que escapó después del enfrentamiento armado.