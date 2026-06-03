Un dramático episodio ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el departamento 25 de Mayo tuvo un desenlace positivo gracias a la rápida intervención de la Policía de San Juan, luego de que una beba de un año y seis meses dejara de respirar tras sufrir convulsiones en su vivienda.

El hecho se registró a las 2:51, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación. El padre de la menor informó que la niña presentaba convulsiones, tenía la mirada fija y no respondía a estímulos, en lo que aparentaba ser un cuadro febril severo.

De inmediato, un móvil policial se dirigió al barrio Santa Rosa. Al llegar, el cabo primero Walter Gamboa encontró a la beba inconsciente y sin signos de respiración. Sin perder tiempo, inició maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) adaptadas a su edad.

Tras momentos de extrema tensión, las maniobras resultaron efectivas y la menor logró recuperar el conocimiento, en un accionar clave que evitó un desenlace trágico.

Ante la urgencia del caso, y para no demorar la asistencia médica, los efectivos decidieron trasladar de inmediato a la beba junto a su madre, de 33 años, en el móvil policial hacia el centro de salud más cercano.

Finalmente, la pequeña fue asistida en el Hospital Departamental de 25 de Mayo, donde un profesional médico logró estabilizarla por completo y confirmó que se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá en observación.

El rápido accionar policial fue determinante para salvar la vida de la menor, en un hecho que generó conmoción pero que terminó con alivio para la familia.