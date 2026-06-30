Un policía que se encontraba de franco logró recuperar la motocicleta que le habían robado a su suegro, luego de identificar una publicación en redes sociales donde ofrecían el rodado y simular una compra para concretar la entrega. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en Pocito y ahora es investigado por la UFI de Delitos contra la Propiedad.

El procedimiento se registró alrededor de las 00:19, en inmediaciones de Ruta 40 y calle Padín. Según informaron fuentes policiales, el efectivo había denunciado que el sábado delincuentes sustrajeron a su suegro una motocicleta Zanella 110 cc de color blanco.

Tras varios días de averiguaciones, el agente detectó una publicación en la que se ofrecía a la venta un vehículo con las mismas características. De inmediato se contactó con el supuesto vendedor y ambos acordaron una operación por $120.000 mediante una transferencia.

El vendedor indicó que dejaría la motocicleta en un punto del barrio, sobre calle Padín, a unos 700 metros al este de Ruta 40. Al llegar al lugar convenido, el policía logró recuperar el rodado y ponerlo a resguardo.

Posteriormente, el efectivo se comunicó con un hombre de apellido Escobar, señalado como presunto involucrado en la maniobra, quien aportó un domicilio. Personal policial se presentó en la vivienda y entrevistó al padre del joven, quien manifestó que su hijo no se encontraba en el lugar y aseguró desconocer lo ocurrido.

Por disposición del ayudante fiscal Juan Mattar, de la UFI de Delitos contra la Propiedad, la motocicleta quedó secuestrada y depositada en la dependencia policial correspondiente, mientras continúa la investigación para identificar y localizar al responsable del robo y de la posterior oferta del vehículo en redes sociales.