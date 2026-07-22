Un policía retirado fue sorprendido por delincuentes que intentaron robarle el auto en la puerta de su vivienda y se defendió a tiros. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los atacantes resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde luego quedó detenido.

El episodio ocurrió el domingo al anochecer en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza, en medio de los festejos posteriores a la final del Mundial 2026. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada en la cuadra.

En las imágenes se observa cómo el ex efectivo salió de su casa y se dirigió hacia su vehículo. En ese momento, los delincuentes que habían pasado previamente por el lugar realizaron una maniobra en "U" y colocaron el auto en el que circulaban a la altura del suyo.

Luego, tres personas descendieron y se acercaron hacia la puerta del conductor con la intención de concretar el robo.

El tiroteo quedó registrado por una cámara

Ante la situación, el policía retirado extrajo su arma y comenzó a disparar contra los atacantes.

Dos de los delincuentes lograron escapar corriendo, mientras que un tercero intentó huir a bordo del vehículo en el que habían llegado. Sin embargo, recibió impactos de bala y quedó inconsciente dentro del automóvil.

El rodado, un Chevrolet Prisma que había sido robado previamente, continuó desplazándose unos metros marcha atrás hasta detenerse.

Tras el enfrentamiento, el ex policía permaneció en la vereda de su domicilio y pidió ayuda a los vecinos, quienes comenzaron a salir luego de escuchar las detonaciones.

Además, dio aviso al 911 para denunciar el intento de robo y solicitar asistencia.

El delincuente fue trasladado y quedó detenido

Minutos después llegaron efectivos policiales al lugar y convocaron al personal médico para asistir al delincuente herido.

El atacante fue trasladado al Hospital Paroissien, donde recibió atención por las heridas sufridas y posteriormente quedó detenido a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar la participación de los otros dos delincuentes que escaparon y reconstruir las circunstancias exactas del enfrentamiento.