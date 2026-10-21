Un policía protagonizó un dramático rescate este miércoles en el barrio porteño de La Boca, donde logró poner a salvo a un joven que se encontraba en una situación de peligro sobre el puente Nicolás Avellaneda. El momento quedó registrado en un video que mostró tanto la intervención de los efectivos como el abrazo que compartieron después del rescate.

El operativo comenzó luego de que las autoridades recibieran un llamado que alertaba sobre la presencia del joven en la cornisa del puente, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Ante el riesgo, un efectivo se acercó y comenzó a dialogar con él para intentar convencerlo de que no se arrojara al vacío. Mientras tanto, se aguardaba la llegada del Grupo Especial de Rescate (GER).

El abrazo que quedó grabado

Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraron cómo el policía mantuvo una conversación con el joven y procuró acercarse sin realizar movimientos bruscos que pudieran alterar la situación.

La intervención terminó con el joven fuera de peligro. En ese momento, ambos se fundieron en un abrazo que se convirtió en la escena más conmovedora del episodio y que rápidamente comenzó a circular en las plataformas digitales.

El accionar de los efectivos fue destacado por numerosos usuarios, que resaltaron la importancia de la contención y el diálogo ante una situación de extrema vulnerabilidad.

Cómo continuó el operativo

Tras el rescate, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió al joven para evaluar su estado de salud.

Durante el procedimiento, los efectivos mantuvieron resguardada la zona y evitaron acciones que pudieran aumentar la tensión mientras intentaban garantizar su seguridad.

El episodio volvió a poner en primer plano el papel de la intervención policial y sanitaria en situaciones de crisis, en las que la escucha, la contención y una respuesta coordinada pueden resultar determinantes para proteger una vida.