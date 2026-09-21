Un policía sanjuanino manejaba presuntamente borracho y terminó en un zanjón

Un siniestro vial registrado en el departamento Pocito derivó en una investigación de las autoridades de San Juan, luego de que el conductor de un vehículo abandonara el rodado en la escena. El hecho involucra a un integrante de la fuerza de seguridad que dejó pertrechos oficiales y su armamento en el interior del automóvil.

El incidente fue alertado a las 0.43 a través del sistema 911, señalando la presencia de un auto volcado en un zanjón en la intersección de calle 9 y Maurín. Personal de la Comisaría 7ma acudió al sitio y constató que el coche no tenía sus puertas cerradas con llave y se encontraba sin ocupantes en el lugar.

Al inspeccionar el habitáculo, las autoridades se llevaron una enorme sorpresa al hallar vestimenta perteneciente a la fuerza. En el interior había una campera, una garibaldina y una pistola Bersa de uso reglamentario.

Las diligencias posteriores permitieron contactar a la esposa del conductor, quien confirmó que el vehículo era guiado por el cabo Sergio Alejandro Oro Leales, prestador de servicios en la Unidad Operativa Pocito Oeste. La mujer manifestó desconocer el paradero de su pareja, dado que no había regresado a la vivienda que comparten en Santa Lucía, procediendo a radicar la denuncia en la Comisaría 29na.

Tras chequear en hospitales y centros de salud sin obtener novedades sobre el ingreso del conductor, la UFI de Delitos Genéricos activó el protocolo correspondiente y convocó a la Sección Búsqueda de Personas. Durante la mañana del lunes, el personal especializado logró dar con el cabo mientras caminaba por la vía pública, encontrándolo un poco "perdido", según indicaron voceros de la fuerza.

Desde el Sistema Acusatorio determinaron no iniciar actuaciones penales, sugiriendo catalogar el hecho como una caída casual y archivar el legajo en la Comisaría 7ma. Sin embargo, el automóvil y el armamento quedaron incautados en la sede policial para establecer la procedencia de los elementos.

El caso derivó en la apertura de un expediente administrativo dentro de la institución para determinar las responsabilidades disciplinarias del efectivo, debido al abandono de los elementos de trabajo y a las sospechas sobre su estado al momento de conducir.