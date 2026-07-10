Un político dio 2,26g/L en alcoholemia y presentó su renuncia

San Rafael fue el escenario de un incidente que terminó con la carrera de un funcionario del gobierno mendocino en las últimas horas. Diego Silvestre, de 41 años, se desempeñaba como coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario y recientemente había sido nombrado para integrar el Consejo de Minería de Mendoza por decreto del gobernador Alfredo Cornejo.

El domingo pasado, la policía lo interceptó en un operativo vial donde el test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite de 0,5 permitido en la provincia.

Durante el procedimiento, los agentes de seguridad constataron que el abogado circulaba en una camioneta Fiat Strada sin contar con la documentación básica obligatoria. Silvestre no tenía en su poder la licencia de conducir, la cédula identificatoria del vehículo ni el comprobante de seguro vigente. Ante esta situación, las autoridades procedieron a su demora y a la retención del rodado.

La noticia del positivo en el control tuvo un impacto inmediato en su situación laboral dentro del Estado provincial. Tras la difusión del caso, el profesional vinculado a la Unión Cívica Radical decidió presentar su renuncia a los dos puestos que ocupaba hasta ese momento. Fuentes oficiales del Ejecutivo confirmaron que la dimisión fue aceptada luego de conocerse los detalles del operativo policial que puso fin a su trayectoria en el ámbito público regional.