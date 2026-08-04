El parque industrial y logístico de 9 de Julio comenzó a despertar un fuerte interés entre las empresas vinculadas a la minería. Cerca de 30 firmas proveedoras ya manifestaron formalmente su intención de adquirir terrenos dentro del predio y, si se completan los trámites previstos, las primeras podrían comenzar a instalarse entre octubre y diciembre.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de 9 de Julio junto a la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa). Actualmente, ambas instituciones trabajan en la etapa final de la documentación legal y administrativa necesaria para iniciar la comercialización de los lotes.

“Tenemos casi 30 empresas socias que ya han manifestado interés por escrito por lotes de entre una y seis hectáreas”, aseguró Fernando Godoy, presidente de Caprimsa, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Sobre esto, Godoy mostró su expectativa por las charlas que han tenido lugar en los últimos meses y dijo: “Esperamos que entre octubre, noviembre y diciembre empiecen a instalarse las primeras empresas”.

También explicó que el proyecto busca anticiparse al crecimiento de la actividad minera y a la llegada de nuevas empresas a San Juan. En ese sentido, consideró que el aumento de la demanda también podría generar un encarecimiento del mercado inmobiliario provincial.

“Queremos mirar lo que viene. Sabemos que van a llegar empresas de afuera y que el mercado inmobiliario de San Juan va a empezar a encarecerse. Queremos brindar una alternativa para nuestros socios antes de que eso ocurra”, señaló.

Cabe recordar que Caprimsa incorporó cerca de 100 nuevos asociados desde mayo, en medio del creciente interés empresario por participar de la cadena de proveedores mineros.

Disponibilidad de lotes

La primera etapa del parque contempla la urbanización de poco menos de 50 hectáreas, donde se proyecta desarrollar entre 46 y 47 lotes industriales. Cada parcela tendrá un promedio de 1,2 hectáreas, aunque también habrá alternativas de mayor superficie para las compañías que necesiten ampliar sus instalaciones.

Godoy explicó que el proyecto completo abarca cerca de 190 hectáreas, por lo que esta primera instancia representa solo una parte del desarrollo previsto.

“Estamos trabajando sobre las primeras 50 hectáreas, pero el proyecto completo contempla casi 190 hectáreas integradas al plan de desarrollo”, afirmó.

Desde el municipio confirmaron a este medio que el predio ya fue reconvertido jurídicamente para funcionar como parque industrial y logístico. La modificación tuvo como objetivo adaptar el espacio a las nuevas demandas generadas por la expansión minera en San Juan.

Uno de los principales atractivos del parque es la infraestructura que ya se encuentra disponible. Según detalló el titular de Caprimsa, el predio cuenta con mensuras generales e individuales, tres perforaciones para el abastecimiento de agua no potable, red de agua potable y servicio eléctrico.

Además, dispone de gas natural sobre el frente del terreno y accesos viales consolidados, condiciones que permitirían agilizar la instalación de las empresas interesadas.

Comercialización y precios

Los valores de los terrenos todavía no fueron oficializados debido a que resta completar parte de la documentación administrativa. Sin embargo, Caprimsa ya trabaja en una estrategia comercial que incluirá precios promocionales para los primeros compradores.

“La idea es vender los primeros 10 lotes a un valor muy accesible y después reevaluar los costos para las siguientes etapas”, explicó Godoy.

El dirigente indicó que los montos definitivos serán establecidos una vez que finalice la revisión de los documentos pendientes.

Prioridad para los socios

Los asociados de Caprimsa tendrán prioridad para acceder a los terrenos. Godoy sostuvo que esa decisión busca reconocer a las empresas que acompañan el proyecto desde sus primeras etapas.

“La prioridad absoluta son nuestros socios. Sería injusto dejar de lado a quienes vienen acompañando este proyecto desde hace dos años”, afirmó.

Además, el reglamento interno del parque incorporará criterios relacionados con el compre local, la contratación de proveedores sanjuaninos y la generación de empleo dentro de la provincia.

“Queremos que toda la inversión que llegue tenga impacto en San Juan. Vamos a exigir mano de obra local, compra local y participación de proveedores sanjuaninos”, señaló.

La expectativa de Caprimsa y del municipio es que el parque se convierta en un polo de servicios industriales y logísticos capaz de acompañar el desarrollo de los principales proyectos mineros de San Juan durante los próximos años.