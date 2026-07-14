Un trágico accidente laboral en una zona rural del partido bonaerense de Rojas terminó con la vida de Daniel Mateo Sheridan, un productor agropecuario de 79 años que realizaba tareas de mantenimiento con un tractor.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la zona de La Estrella, cerca de la localidad de Carabelas. El cuerpo del hombre fue hallado este domingo alrededor de las 19, varias horas después de que, presuntamente, ocurriera el accidente.

De acuerdo con la información preliminar, Sheridan se encontraba realizando tareas de desmalezado cuando habría sufrido un accidente vinculado con la toma de fuerza del tractor, uno de los mecanismos utilizados para transmitir energía a los implementos agrícolas.

Las primeras versiones indican que el episodio se habría producido durante la mañana. Sin embargo, el productor permaneció en el lugar hasta que otra persona llegó al establecimiento al atardecer, encontró el cuerpo y dio aviso a los servicios de emergencia.

Tras el alerta, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Carabelas y personal de emergencias, quienes realizaron las primeras actuaciones.

La investigación quedó a cargo de la Justicia de Junín, que ordenó la realización de la autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento y reconstruir cómo se produjo el accidente.

La muerte de Daniel Mateo Sheridan generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Colón, ciudad donde residía, y de la comunidad rural de Carabelas, donde era una persona conocida por su actividad en el sector agropecuario.