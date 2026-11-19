Una discusión de tránsito a la salida de un boliche en Córdoba terminó con una violenta agresión que dejó a un hombre al borde de la muerte. La víctima recibió un golpe de puño en la mandíbula, cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Permaneció cinco días internada en terapia intensiva por un coágulo en la cabeza. El atacante fue identificado como un profesor de jiu-jitsu, pero todavía no recibió una imputación.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 27 de septiembre, cerca de las 5:40, en las inmediaciones del complejo Forja, ubicado sobre avenida Mauricio Yadarola al 1700, en Córdoba capital. Pablo, la víctima, había ido a trabajar al lugar y, cuando se retiraba, una camioneta chocó su automóvil.

Según contó el hombre, decidió estacionar unos metros más adelante, tomar fotografías de los vehículos y regresar para pedirle los datos al conductor con el objetivo de realizar el trámite correspondiente al seguro. Sin embargo, la situación se volvió violenta.

Al acercarse a la camioneta, uno de los acompañantes descendió y lo echó del lugar. Instantes después, el conductor también bajó y le pegó un golpe de costado en la mandíbula. Pablo cayó hacia atrás, golpeó su cabeza contra el asfalto y comenzó a convulsionar.

"Me pega de costado en la mandíbula, caigo y pego la cabeza contra el suelo y empiezo a convulsionar", relató al reconstruir la agresión en diálogo con medios nacionales.

La situación fue tan grave que los efectivos de la Policía Urbana que llegaron para asistirlo pensaron inicialmente que había muerto. "No tenía pulso, nada", recordó la víctima.

Cinco días en terapia intensiva

Después de la agresión, Pablo fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba. Allí, los médicos detectaron un coágulo en la cabeza y debió permanecer cinco días internado en terapia intensiva.

El hombre aseguró que estuvo cerca de morir como consecuencia del golpe y que todavía presenta algunas secuelas. "Por un centímetro no me morí en el momento. Estuve convulsionando, tengo un hematoma y a veces me mareo un poco", contó.

Con el paso del tiempo, la víctima logró identificar al atacante y aseguró que se trata de un profesor de jiu-jitsu. También cuestionó la actitud de uno de los acompañantes que viajaba en la camioneta, a quien señaló como aspirante a policía.

Según su testimonio, los ocupantes del vehículo se retiraron del lugar sin asistirlo. Además, afirmó que cuenta con videos del episodio y que ya presentó las pruebas ante la Justicia.

Qué pasó con la investigación judicial

A casi dos meses del episodio, Pablo reclamó avances en la causa y cuestionó que todavía no haya una resolución sobre la responsabilidad del agresor.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, explicó que el expediente continúa en trámite y que uno de los involucrados se presentó ante la Justicia al día siguiente del hecho para ponerse a disposición y comunicar su participación en el accidente de tránsito que derivó en la pelea.

El funcionario también indicó que deben aguardar el resultado de una pericia médica para establecer la gravedad de las lesiones y determinar qué imputación podría corresponder.

Mientras tanto, la víctima insiste en que se avance con la investigación y reclama respuestas por una agresión que pudo terminar con su vida.