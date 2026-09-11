Un particular episodio protagonizado por un profesor y un grupo de alumnos se volvió viral en las redes sociales. Ocurrió en la Escuela de la Base Aérea de El Palomar, donde un docente se enfureció luego de que varios estudiantes realizaran dentro del establecimiento una práctica conocida como “farmear aura”.

El profesor decidió intervenir y llamó la atención de los jóvenes frente al resto de los estudiantes. Para hacerlo, tomó un megáfono y, visiblemente molesto, les advirtió: “Ni se les ocurra hacerlo más”.

Lejos de terminar allí, el docente continuó con el reto y remarcó: “Pocas veces me ven así enojado”. Su reacción quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

Qué significa “farmear aura”

La expresión “farmear aura” se popularizó entre adolescentes y jóvenes a partir de las redes sociales. El término proviene de la jerga gamer y hace referencia a realizar determinadas acciones con el objetivo de llamar la atención, proyectar una imagen de seguridad o superioridad y conseguir reconocimiento o aprobación de otras personas.

La tendencia dejó de estar limitada al mundo virtual y comenzó a trasladarse a espacios cotidianos como escuelas, calles y plazas.

En el caso ocurrido en El Palomar, la conducta de los estudiantes dentro de la institución provocó la intervención del docente, quien cuestionó que ese tipo de acciones se realizaran dentro del establecimiento.

“No es lo que les enseñamos nosotros, esas pavadas. Eso lo hacen en otro ámbito, no dentro de la institución”, sostuvo durante el llamado de atención.

El video se volvió viral

La escena fue grabada y compartida posteriormente en redes sociales, donde rápidamente consiguió repercusión.

Las reacciones de los usuarios fueron divididas. Algunos respaldaron la decisión del profesor de ponerle un límite a los estudiantes y remarcar las normas de convivencia dentro de la escuela. Otros, en cambio, se mostraron sorprendidos por la intensidad de la reacción del docente.