El Colegio Nuestra Señora de la Consolación, de 25 de Mayo, y el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, de Capital, protagonizaron una de las definiciones más ajustadas de UPD Unidos por el Desafío, la propuesta de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos, la estrategia y el compañerismo de estudiantes de quinto año. En esta tercera ronda de ganadores, ambos equipos llegaron con el mismo objetivo: conseguir el pase a octavos de final y mantener vivo el sueño del viaje de egresados a Bariloche.

Por el equipo azul de Consolación participaron Juan Cruz Buffagni y Agustina López, representantes de 5° B. Del otro lado, el equipo naranja estuvo integrado por Máximo Almeida y María Paz Rodríguez, de 5° 2ª del Colegio Pablo Cabrera.

Juan Cruz y Agustina contra Máximo y María Paz representaron a sus cursos en UPD. FOTO HUARPE.

El juego comenzó con las preguntas de la ruleta. El equipo azul respondió correctamente en Historia y Deportes, pero no logró sumar en Arte. El equipo naranja, en tanto, acertó Lengua y resolvió correctamente una pregunta de Ciencias sin opciones, aunque falló en Geografía. Con esos primeros movimientos, el marcador quedó 2 a 3 a favor del equipo naranja.

Estrategia, conocimiento y una definición que no daba respiro

En el segundo bloque llegó el turno del verdadero o falso. Consolación eligió Geografía y consiguió 2 puntos, mientras que Pablo Cabrera optó por Deportes y sumó 3. Después llegó el desafío de unir conceptos. Ambos equipos eligieron Matemática y volvieron a mostrar que la partida estaba lejos de tener un dueño definido: cada uno consiguió 3 puntos.

Así, el tablero quedó 7 a 9 para el equipo naranja, con una diferencia que todavía podía cambiar en cualquier momento.

El tercer bloque elevó todavía más la tensión. En el Tuti Frutti, el equipo azul recibió la letra E y consiguió 8 puntos, mientras que el naranja jugó con la letra D y sumó 9. La diferencia seguía siendo mínima.

Pero todavía quedaba la lluvia de preguntas. Consolación consiguió 17 puntos y Pablo Cabrera respondió con la misma cantidad. El empate en ese último juego hizo que cada punto acumulado durante toda la competencia pesara como oro.

El marcador final quedó en 32 a 33 puntos. Apenas una unidad separó a los dos cursos después de atravesar los distintos desafíos de esta edición.

Finalmente, el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, 5° 2ª, consiguió el pase a octavos de final y continúa en carrera por el gran objetivo de UPD: viajar a Bariloche.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.