Un reconocido ciclista sanjuanino pelea por su vida tras un violento asalto

La preocupación crece en San Juan por el estado de salud de Carlos “Pollo” Comastri, un reconocido ciclista y entrenador de la provincia que permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un violento asalto en su vivienda de Rivadavia. Según la información difundida por personas cercanas, el deportista sufrió una fractura de cráneo y otras lesiones durante el ataque.

El episodio también habría tenido como víctimas a sus padres, ambos jubilados, quienes se encontraban en el domicilio familiar cuando se produjo el hecho. De acuerdo con las publicaciones que trascendieron en las redes sociales, los delincuentes actuaron con violencia durante el asalto.

Comastri se encuentra internado en el Sanatorio San Juan, mientras familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva siguen de cerca su evolución y expresan su preocupación por su estado de salud.

Mensajes de apoyo y pedido de justicia

La noticia generó conmoción entre quienes conocen al deportista, tanto por su trayectoria vinculada al ciclismo como por la gravedad del episodio. A través de las redes sociales, allegados y representantes de la comunidad deportiva compartieron mensajes de apoyo y deseos de recuperación.

“Espero que se haga Justicia y que Carlitos pueda superar este lamentable momento”, expresaron en una de las publicaciones difundidas tras conocerse el ataque.

Además de manifestar su solidaridad con Comastri y su familia, las personas cercanas reclamaron que el hecho sea esclarecido y que los responsables respondan ante la Justicia.