La primera homilía del papa León XIV en Argentina, realizada en Palermo, Buenos Aires, dejó distintas reflexiones sobre el impacto de su visita en la sociedad. En diálogo con DIARIO HUARPE, un integrante del convento de Santo Domingo calificó la misa como un momento de gracia para la Iglesia y para todos los cristianos.

“Impresionante. Un momento verdaderamente de gracia para la Iglesia y para todos los cristianos”, expresó al recordar cómo vivieron la celebración. Además, consideró que la visita del pontífice puede generar un acercamiento de las personas a la fe.

El acercamiento a la fe

Al analizar el impacto que puede tener la presencia de León XIV en la sociedad argentina, el sacerdote sostuvo que la gracia es gratuita y que Dios la concede por misericordia. Desde su experiencia en el convento, señaló que ya observa personas que, motivadas por este acontecimiento, vuelven a acercarse a la fe.

“Ya se ve, al menos hablo desde el convento, gente que por este motivo se acerca nuevamente a la fe”, manifestó. También relacionó ese acercamiento con el deseo interior que, según explicó, tiene naturalmente el ser humano de encontrarse con Dios.

La búsqueda de la verdad y el bien

El religioso también compartió una reflexión sobre las repercusiones políticas de la visita papal y el mensaje de León XIV. En ese sentido, planteó que la búsqueda de la verdad y del bien permite acercarse a Dios, incluso para quienes no profesan la fe cristiana.

“Conforme más busquemos la verdad, más busquemos el bien, más cerca estamos de Dios”, expresó. Asimismo, sostuvo que quienes persiguen esos valores se acercan a Dios, a quien definió como “el único verdadero y el único bueno”.

De esta manera, el integrante de Santo Domingo destacó la importancia de la visita del Papa como una oportunidad para renovar la fe y reflexionar sobre los valores que pueden orientar a la sociedad. Su mirada se centró tanto en el acercamiento de los fieles a la Iglesia como en la búsqueda del bien y la verdad.