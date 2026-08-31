Un importante operativo de emergencia se desplegó el domingo por la noche a raíz de un violento siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías del puente que cruza la calle General Acha. El hecho ocurrió después de las 21 y tuvo como protagonista a un automóvil Chevrolet Prisma que funcionaba como remis.

El vehículo circulaba en sentido norte-sur cuando, de acuerdo con los primeros reportes obtenidos en el lugar, el conductor sufrió la pinchadura de un neumático. Tras este desperfecto, el chofer perdió por completo el control de la unidad, lo que provocó que el rodado se desviara primero hacia el sector izquierdo de la calzada y luego cruzara los carriles de forma descontrolada hasta colisionar de lleno contra los guardarrails situados en el margen derecho del puente.

A causa del fortísimo impacto, dos personas que viajaban como pasajeras en el asiento trasero del remis sufrieron diversas lesiones. Los heridos fueron identificados como una mujer mayor de 60 años, quien padeció una herida de gravedad en una de sus piernas, y su hijo, de aproximadamente 30 años, quien presentó cortes y traumatismos de menor consideración. En tanto, el conductor del remis logró salir de la cabina por sus propios medios y fue asistido de manera preventiva en el lugar debido al estado de shock en el que se encontraba tras el choque.

El accidente también alcanzó de manera indirecta a una joven motociclista que se desplazaba por la calle General Acha, justo por debajo de la estructura del puente. Al momento de la colisión, se desprendieron piezas plásticas y ópticas del sector delantero del remis, las cuales cayeron al vacío e impactaron contra la conductora de la moto, ocasionándole lesiones por las que debió ser asistida.

En el sitio trabajaron de manera coordinada el personal del Servicio de Emergencias Médicas 107 para trasladar y asistir a los tres damnificados, junto con efectivos de la Policía de San Juan, quienes se encargaron de ordenar el flujo vehicular y realizar las pericias correspondientes para determinar la mecánica exacta del siniestro.