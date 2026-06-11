El misterio llegó a su fin en el este sanjuanino. El ganador del pozo de $22.500.000 de la Quiniela de San Juan apareció y se confirmó que es un vecino de Caucete.

Se trata de un remisero de casi 70 años que se gana la vida trabajando diariamente en la calle y que atraviesa una situación económica compleja. La noticia generó fuerte repercusión en la zona tras conocerse que el premio mayor quedó en manos de un trabajador local.

Según se informó, el apostador no eligió números vinculados a fechas especiales ni aniversarios familiares. La jugada fue realizada de manera automática, con selección al azar al momento de confeccionar la boleta en la agencia.

El premio corresponde a la modalidad “La Max” de la Quiniela de San Juan, un pozo que se venía acumulando sorteo tras sorteo, con incrementos establecidos por reglamento hasta alcanzar la suma millonaria.

El ticket ganador fue validado dentro del plazo legal de diez días hábiles, tal como establece la normativa de la Caja de Acción Social, lo que permitió formalizar el cobro del premio.

El punto de venta donde se realizó la jugada fue la histórica agencia “La Fama”, ubicada en la intersección de Diagonal Sarmiento y Paula Albarracín de Sarmiento, en el ingreso a Caucete. El comercio, con más de 30 años de trayectoria, se convirtió en centro de celebración tras conocerse la noticia.

Vecinos y clientes habituales se acercaron al lugar para compartir la sorpresa y destacar que el premio haya quedado en manos de un trabajador de la zona, lo que generó un clima de festejo en el departamento.

Con el cobro ya confirmado, el premio transforma de manera significativa la realidad del ganador y su entorno familiar, cerrando una historia que comenzó con una apuesta al azar y terminó con un golpe de suerte millonario en San Juan.