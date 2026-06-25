Un remisero le robó a un jubilado que fue a cobrar y lo tiró frente a su casa

Un adulto mayor fue víctima de un violento asalto en el departamento de Pocito luego de retirar sus haberes mensuales en una entidad bancaria de Rawson. El hecho delictivo se produjo este miércoles en horas de la mañana, cuando el damnificado, identificado como Nicolás Flores, abordó un automóvil de alquiler para retornar a su hogar tras finalizar el trámite cerca de las 9 horas.

El viaje transcurrió con normalidad y el pasajero entabló una conversación con el conductor del vehículo sin sospechar las intenciones del automovilista. Al arribar al destino final, situado en la manzana A del barrio San Martín, el cliente procedió a pagar la tarifa del traslado. En ese instante, el chofer reaccionó de forma inesperada y tomó por la fuerza el bolso donde la víctima transportaba la suma de $997.000 en efectivo.

El damnificado de 76 años intentó oponer resistencia para retener sus pertenencias, pero el asaltante lo empujó con fuerza hacia el pavimento y emprendió la fuga de manera inmediata a alta velocidad.

Debido al impacto contra el suelo y las agresiones recibidas en el forcejeo, el afectado requirió atención de una ambulancia en el lugar y su posterior derivación al Hospital Guillermo Rawson para evaluar sus heridas.

El procedimiento inicial estuvo a cargo de los uniformados de guardia en el nosocomio, quienes notificaron la situación a la Comisaría 6ta. Actualmente, los integrantes de la UFI Delitos contra la Propiedad dirigen las tareas de investigación con el objetivo de localizar el rodado, identificar al conductor prófugo y determinar si el ataque fue planificado con anterioridad.