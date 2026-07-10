Un remisero lucha por su vida tras ser baleado al límite de Chimbas y Capital

La tranquilidad de la noche del jueves se vio interrumpida en el límite entre los departamentos de Capital y Chimbas. Alrededor de las 21 horas, un transeúnte que caminaba por la calle Benavidez, en el tramo comprendido entre Catamarca y la rotonda de calle Salta, se encontró con una escena dramática. Un hombre de aproximadamente 30 años, que se desempeña como remisero, yacía sobre el pavimento pidiendo auxilio a gritos. A pocos metros, su automóvil permanecía estacionado en la banquina norte con orientación hacia el oeste.

Tras el hallazgo, personas cercanas a la víctima lo trasladaron de urgencia al Hospital Báez Laspiúr. Sin embargo, la gravedad del cuadro obligó a los médicos a derivarlo al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson.

Los profesionales confirmaron que el joven presentaba un impacto de bala en la zona inguinal izquierda, debajo del abdomen, sin orificio de salida, por lo que debió ingresar de inmediato a quirófano.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar bajo la supervisión de la Comisaría segunda. El comisario Pablo Escobar señaló que "no se puede descartar ninguna hipótesis, están abiertas todas las posibilidades" al referirse a la falta de un móvil claro en el ataque.

Debido a que el damnificado permanece en un estado de salud delicado, los efectivos de la Brigada de Investigaciones todavía no pudieron tomarle una declaración formal para esclarecer lo sucedido.

En el lugar de los hechos, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes sin encontrar vainas servidas, un detalle que sugiere la posible utilización de un revólver.

Actualmente, las autoridades analizan de forma minuciosa los primeros registros obtenidos de las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir el recorrido realizado por el o los agresores.